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Фондовый рынок Азии закончил торги без какой-либо динамики

Сегодня, 15:30

Фондовый рынок Азии закончил торги без какой-либо динамики. 15 января азиатские фондовые биржы показали в преимуществе положительный рост по результатам торговой сессии.

Это произошло по причине закрытия фондовых бирж США на рекордных показателях. Непосредственно в Китае вкладчики отыграли статистику кредитования. Центральный Банк заявляет о выдаче кредита на сумму почти 590 миллиардов юаней. Это намного меньше показателя в ноябре. Также это является наиболее низким показателем с апреля 2016 года. Тем не менее, за прошлый год обьём кредитования в Китае составлял 13 триллионов юаней.

Большинство финансовых экспертов обьясняют это тем, что в конце года банки по традиции выдают меньше кредитов.


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