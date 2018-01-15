Сбербанк за год закрыл 700 офисов

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Сбербанк сократил за прошлый год 700 отделений во всём мире. Об этом заявили в отчётных документах банка за год по системе РСБУ. В результате, сеть офисов в сфере баковского обслуживания сократилась на 4,7 процента.

По состоянию на первое число января прошлого года количество офисов сотавило более 15 тысяч, а на 1 января текущего года 14 312. Итого, на данный момент имеется 14 территориальных банков, больше семидесяти отделений в России, и два в Китае и Германии. Кроме этого, в конце 2016 года в процессе переговоров с сотрудниками банка руководитель Герман Греф заявляет, что общая сеть Сбербанка в будущем будет уменьшаться. В 2017 году Грэф утверждал, что будет продано около 1 миллиона квадратных метров принадлежащей Сбербанку недвижимости.

По результатам подсчитанных данных, в прошлом году общая прибыль банка по РСБУ составляет более 670 миллиардов рублей, а это на треть больше показателей 2016 года.