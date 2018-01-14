Эксперты: Спекулянты скупают евро с небывалым оптимизмом

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Положительные перспективы, которые прочат в ближайшей перспективе евро, заставили спекулянтов открыть длинные позиции на рынке по данной валюте в надежде на получение большой прибыли. Как утверждают специалисты Комиссии по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC), объём чистого лонга по данному направлению в течение минувшей недели достиг исторической отметки.

По словам аналитиков, предшествовало данной тенденции повышение «медвежьих» настроений в отношении американского доллара. Трейдеры опасаются, что курс данной валюты поползёт вниз. В этой связи спекулянты с большей надеждой смотрят на австралийский доллар, британский фунт и евро, по которым на минувшей неделе массово закрывались короткие позиции. В то же время эксперты отмечают рост интереса к канадскому доллару. При этом позиции по нему менялись относительно редко.

Ранее специалисты аналитического департамента «Альпари» дали свой прогноз относительно курса доллара на 2018 год. По мнению, экспертов, американская валюта будет держаться в диапазоне 55-75 рублей.