VistaNews.ru


Эксперты: Спекулянты скупают евро с небывалым оптимизмом

Сегодня, 12:29

Положительные перспективы, которые прочат в ближайшей перспективе евро, заставили спекулянтов открыть длинные позиции на рынке по данной валюте в надежде на получение большой прибыли. Как утверждают специалисты Комиссии по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC), объём чистого лонга по данному направлению в течение минувшей недели достиг исторической отметки.

По словам аналитиков, предшествовало данной тенденции повышение «медвежьих» настроений в отношении американского доллара. Трейдеры опасаются, что курс данной валюты поползёт вниз. В этой связи спекулянты с большей надеждой смотрят на австралийский доллар, британский фунт и евро, по которым на минувшей неделе массово закрывались короткие позиции. В то же время эксперты отмечают рост интереса к канадскому доллару. При этом позиции по нему менялись относительно редко.

Ранее специалисты аналитического департамента «Альпари» дали свой прогноз относительно курса доллара на 2018 год. По мнению, экспертов, американская валюта будет держаться в диапазоне 55-75 рублей.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.