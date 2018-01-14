Свердловская область вошла в Новый год с долгом в 75 млрд рублей

Сегодня, 12:05

Уполномоченные из Министерства финансов Свердловской области озвучили сумму государственного долга. По данным ведомства, область вошла в Новый год с долгом в 75 млрд рублей.

Стало известно, что в Свердловской области обострились финансовые проблемы. Так, сотрудники Минфина региона озвучили официальную цифру государственного долга. Состоянием на сентябрь прошлого года долг был равен сумме в 53,91 млрд рублей. Также ведомство подчеркнуло снижение суммы долга на 18,3 млрд рублей.

Уровень долговой нагрузки был понижен с отметки в 42% до 29,1%. Относительно причин такого явного скачка процентных показателей данных нет.

Также отсутствует описание растрат и прихода на недостающую сумму госдолга.

К слову, инвестстратег ФГ БКС Максим Шеин рассказал, что на курс валюты в 2018 году повлияет уровень цен на нефть, а также профицит платежного баланса.