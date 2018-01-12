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«Яндекс» подсчитал траты россиян за границей

Сегодня, 12:45

Заграничные путешествия всегда очень недешевы. Специалисты «Яндекса» подсчитали, сколько тратят россияне, путешествуя по миру.

Многие планируют посетить интересные места, которые расположены в разных точках мира. Для этого необходима достаточно значительная сумма денег не только на само путешествие, но и на оформление документов.

Специалисты «Яндекс. Деньги» проанализировали количество денежных средств, которые граждане России потратили во время новогодних праздников, отдыхая за границей. Исследование основывалось на информации, которая была получена по результатам анализа чеков транзакций.

Согласно полученным данным, самый большой средний чек отдыхающие оставляли в Арабских Эмиратах – он составил 6 670 рублей. На втором месте – Австрия (4 605 рублей), а на третьем – Таиланд (4 559 рублей). Интересно, что на четвертом месте оказалась Армения, где за одну транзакцию туристы тратили в среднем 3 955 рублей.

По имеющейся информации, меньше всего денег россияне потратили в Польше, Грузии и Белоруссии. Во время проведения исследования аналитики «Яндекса» учитывали расходы с более чем 600 пластиковых карт.       


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