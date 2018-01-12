США обсудит влияние биткоина на экономику

Сегодня, 12:30

Представители сената США обсудят влияние биткоина на экономику страны. По мнению экспертов, нестабильность децентрализованной валюты отрицательно сказывается на этой отрасли.

В конце февраля месяца американский сенат намерен провести переговоры с финансовыми регуляторами государства по поводу ситуации с курсом биткоина. США обеспокоены нестабильностью криптовалюты и неспособностью контролировать и регулировать его курс. Банковский комитет выслушает показания председателя комиссии по вопросам торговли товарными фьючерсами Кристофера Джанкарло. В рамках заседания будет оценено влияние биткоина на биржи и торговлю.

В декабре месяце курс самой популярной криптовалюты превысил отметку в 20 тысяч долларов, но за несколько дней упал до 13 тысяч долларов. Такие вариации негативно сказываются на экономике Штатов.