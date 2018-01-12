VistaNews.ru


США обсудит влияние биткоина на экономику

Сегодня, 12:30

Представители сената США обсудят влияние биткоина на экономику страны. По мнению экспертов, нестабильность децентрализованной валюты отрицательно сказывается на этой отрасли.

В конце февраля месяца американский сенат намерен провести переговоры с финансовыми регуляторами государства по поводу ситуации с курсом биткоина. США обеспокоены нестабильностью криптовалюты и неспособностью контролировать и регулировать его курс. Банковский комитет выслушает показания председателя комиссии по вопросам торговли товарными фьючерсами Кристофера Джанкарло. В рамках заседания будет оценено влияние биткоина на биржи и торговлю.

В декабре месяце курс самой популярной криптовалюты превысил отметку в 20 тысяч долларов, но за несколько дней упал до 13 тысяч долларов. Такие вариации негативно сказываются на экономике Штатов.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.