Российским банкам грозят штрафы за задержки в раскрытии налоговых данных

Сегодня, 11:45

Банки из РФ не успевают в установленные сроки осуществить подготовку к раскрытию сведений о налогоплательщиках из других стран. Крайним сроком является весна 2018 года. За это российским банкам со стороны 44 государств возможно последуют многомиллионные штрафы, а также запрет на осуществление работы в Евросоюзе.

В документах ФНС прописаны обмены данными о налоговых резидентах. Эти бумаги подготовлены для того, чтобы соблюдать европейскую версию закона из США FATCA.

Новый евро-FATCA гласит, что все российские банки обязаны отправить в ФНС необходимую информацию об иностранных налогоплательщиках, а последняя передаст их в кредитные организации Европы.

Как отмечает зампред НСФР Александ Наумов, в мае должен начаться процесс передачи всех налоговых данных, но пока что нет самого согласия клиентов на передачу информации, а также форм отчётности.

Ксения Грицепанова, глава PwC Legal, добавляет, что на осуществление анализа всех имеющихся клиентов обычно дают 1,5-2 года. Соответственно у банков из РФ очень мало времени.