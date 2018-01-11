Украина не исключает возможности создания собственной криптовалюты

Вчера, 18:55

Национальный банк Украины не исключает возможности создания собственной криптовалюты. Этот проект уже рассматривается украинскими специалистами и может способствовать защите от бесконтрольного хождения виртуальных денег на украинской территории.

О начале разработки проекта сообщили в коммуникационном отделе Совета национальной обороны и безопасности Украины. По мнению украинских аналитиков в сфере кибербезопасности, введение национальной криптовалюты ослабит, а затем и вытеснит виртуальные средства, которые зачастую направляются на подрывную деятельность. Отсутствие контроля может явиться дестабилизирующим фактором. Напомним, на прошлой неделе о создании национальной криптовалюты заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Однако венесуэльский El Petro обеспечивается нефтью страны. Чем будет обеспечена криптовалюта Украины, в случае ее появления, пока неизвестно. Пока что Киеву предстоит выплатить огромные проценты по долгам Международному валютному фонду.