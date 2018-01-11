В Магаданской области матерям выплатят за первенцев 40 млн рублей

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В Магаданскую область на выплату матерям, родившем в этом году первенцев из федерального бюджета направлено более 40 миллионов рублей. Таким образом, в регионе дан старт правительственной программе по поддержке семей с детьми.

Как сообщается, в новом году первой роженицей в Магаданской области стала 19-летняя студентка Анна Егорова. Молодая мама уже заканчивает оформление документов и теперь в соответствии с принятым законом будет в течение полутора лет получать чуть менее 20 тысяч рублей за своего первенца. Кроме того, областной бюджет выделит сумму материнского капитала.

На Колыме демографическая ситуация по объективным причинам, не самая лучшая. Однако согласно недавнему опросу, многие семьи в регионе планируют рождение детей именно в этом году, когда начала работать правительственная программа. В течение прошлого года многодетным семьям из областного бюджета было выплачено 300 миллионов рублей. Финансовый документ 2018 года предполагает четырех процентную индексацию расходной части по данной статье.