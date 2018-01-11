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Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

Сегодня, 10:36

Одно из ведущих агентств по подбору персонала опубликовало рейтинг регионов, в которых самый высокий уровень заработной платы. Результаты получены вследствие опроса работодателей. При этом, большая часть опрошенных руководителей компаний имеют в планах пункт поднятия оплату труда своим сотрудниками на 8%.

На первом месте в рейтинге регионов с большой зарплатой оказалась Москва. Здесь специалисты и ведущие специалисты получают оклад в размере 80 тысяч рублей. Дальний Восток занял второе место с заработной платой в 58 тысяч рублей.
Далее места занимают Санкт-Петербург (здесь оплата около 55,5 тысяч), Новосибирск (46,5 тысяч) и Екатеринбург с окладом в 42 тысячи рублей.


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