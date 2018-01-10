На рост Tkeycoin окажет положительное влияние наличие работающего прототипа

Сегодня, 14:29

Минувший год сыграл большую роль в планомерном становлении мирового криптовалютного рынка.



Проведение ICO становится все более профессиональным. Авторитетные эксперты предупреждают, что проекты, проводящие ICO только на уровне идеи, в 2018 г. не соберут большое количество средств, что приведет к их провалу. Согласно имеющимся у Architect Partners данным, осенью 2017 г. не более 34% могло считаться успешными, тогда как остальные 66% не достигли и 90% Hard Cap.



Для основателей перспективного отечественного проекта Tkeycoin эти новости являются плюсом. Дело в том, что они кардинальным образом изменили стратегию развития будущего Tkeycoin DAO, который будет представлен в новом свете уже в текущем году. В качестве основы проекта будут выступать собственный блокчейн протокол, система шифрования RSA и Iron Atom Technologу. Это позволит выпустить монету Tkeycoin (TYC) и уже на ее основе токены TCD.



Перспективные решения основателей Tkeycoin (наличие работающего прототипа, разработка проекта Tkeycoin DAO (https://tkeycoin.com/) на долгосрочную перспективу) активно повлияют на рост цены токенов TCD после выхода на биржу. Прогнозы 2017 г., возможности роста токенов TCD на бирже ICO достигали показателя в 12700%.