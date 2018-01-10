Госдума РФ сохранила для бюджета страны 706 млн рублей

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Вячеслав Володин, являющийся спикером нижней палаты парламента Госдумы РФ, рассказал СМИ о сэкономленных депутатами для бюджета страны 706 миллионах рублей. Всего слуги народа израсходовали за прошлый год почти 10 миллиардов рублей.

Более 130 миллионов рублей Госдуме России позволило сэкономить сокращение бюджета на государственные закупки для нужд народных избранников. 38 млн рублей остались в российском бюджете благодаря экономии на зарубежных поездках. Как итог, меньше средств понадобилось для командировочных (+46,1 млн рублей в госбюджет). Смогли депутаты ГД сэкономить и на залах ожидания для официальных лиц, сохранив более 24 млн рублей. Сокращение оплаты труда слуг народна и их помощников составило 55,5 млн рублей. Больше всего (222,4 миллиона) в бюджете РФ оставило сокращение транспортных расходов, которого удалось добиться путем введения лимита.

Всего же Госдума России потратила за 2017 год на свои нужды 9,864 миллиарда рублей, подытожил Володин.