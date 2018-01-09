Альфа-банк снизил долю своего участия в голландской «дочке»

Вчера, 20:29

Согласно размещённым финансовыми кругами данным, Альфа-банк заметно снизил долю своего участия в созданной им голландской «дочке». Количество акций этого финучреждения в Amsterdam Trade Bank понизилось до 71,3%.

Сообщение об этом размещено представителями банка на собственном официальном сайте. Понижению доли банка в «дочке» «поспособствовала» дополнительная эмиссия акций.

Она была направлена, согласно сообщению, в интересах третьего лица, в капитале которого Альфа-банк ранее не участвовал.

Как отмечают финансовые эксперты, ранее Альфа-банк владел в Amsterdam Trade Bank долей в 79,14%.

Напоминаем, группа Альфа-банк работает, имея штаб-квартиру в Москве, не только на территории РФ. Это финансовое учреждение распространило своё влияние также на такие страны, как Великобритания, Кипр и Украина, откуда оно пока не уходит.