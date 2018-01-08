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ЦБ опубликовал полный список новаций в банковской системе в 2018 году

Сегодня, 15:35

В 2018 году российские банки обязаны будут повысить взносы в фонд страхования вкладов и перейти к пропорциональному регулированию банковской системы.

В текущем году банки будут решать – или же им будет необходимо сделать больше размеры их капиталов до 1 миллиарда рублей и производить работу по универсальным лицензиям, или же переходить на обычные базовые лицензии, минимальный размер капиталов, который составляет только 300 миллионов рублей. Для банков с базовыми лицензиями, как указывает ЦБ, будет действовать порядок отчётности.

Также ЦБ введёт для системно более значимых банков второй норматив ликвидности. Для этой группы финансовых предприятий, начиная с 1 января текущего года, с 80% до 90% повышаются минимальные нормативы краткосрочной ликвидности. Его рассчитывают, как отношение высоколиквидных банковских активов к чистым оттокам финансов в течении 30 дней.

Теперь также, начиная с 1 января, все российские банки должны будут применить в своей работе стандарт финансовой отчётности (МСФО) 9, он заменит МСФО 39.

Также ЦБ РФ напоминает, что с 0,12% до 0,15% расчётной базы Агентством по страхованию вкладов увеличилась базовая ставка взносов в фонд страхования вкладов.


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