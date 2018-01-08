Татьяна Голикова оценила дефицит федерального бюджета 2017 года в 1,8%-1,9% ВВП

Сегодня, 15:12

Председатель Счётной палаты Татьяна Голикова в своём недавнем интервью сделала заявления, что из-за повышения цен на нефть и на нефтепродукты дефицит российского федерального бюджета 2017 года возможно станет меньше изначально заложенного в закон – 1,8%-1,9%.

Голикова заявляет, прибавить к федеральному бюджету РФ больше доходов стало возможно благодаря более высокой цены на нефть и нефтепродукты по сравнению с той, которую специалисты планировали раньше.

Чиновник также отмечает, что в наше время доходы увеличились примерно на 240-270 миллиардов рублей от ранее запланированного. Также во время разговора о перспективах бюджета на 2018 год. Кроме этого, Татьяна Голикова добавляет, что есть огромное количество оснований и предпосылок для его стабильного исполнения. Это касается как доходов, так и расходов.

Глава ведомства отмечает, что в январе проведут дополнительную работу, которая необходима для того, чтобы уже с 1 февраля текущего года началось перечисление запланированных раньше целевых средств. Уточняется, что уже с 1 января началось финансирование российских федеральных министерств.