Правительство РФ утвердило правила выдачи субсидий для банков

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Правительство утвердило правила выдачи субсидий для банков РФ. Это касается тех из них, которые выдавали кредиты для среднего и малого бизнеса, или для реализации проектов, относящихся к приоритетным отраслям.

Сообщение об этом размещено 8 января на правительственном сайте. Дмитрий Медведев подписал правила, согласно которым, данным банкам будут возмещаться недополученные доходы по подобным кредитам.

В качестве главного условия для того, чтобы подобные субсидии были предоставлены, определено следующее. Конечной годовой ставкой кредита должно быть не более 6,5%.

При этом, субсидируемая ставка будет для кредитов, выданных малому бизнесу, 3,5%, а среднему – 3,1%.

Ограничен и срок предоставления подобных заимствований. Для оборотных целей – это 3 года. Под инвестиционные проекты – до 10 лет.

Есть ограничения и по банкам, которые правительство намерено субсидировать. Они должны располагать опытом кредитования данных субъектов бизнеса не менее трёх последних лет.

Помимо того, данные финучреждения не должны иметь задолженности не только по налогам, но также и по возврату ранее полученных субсидий, которые предоставила им бюджетная система.

Банк должен быть российским юрлицом, в котором участие иностранного капитала не более 50%.