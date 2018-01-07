Новогодние развлечения разоряют ростовчан

Вчера, 18:48

У 72,02% ростовчан не хватило денег для празднования новогодних праздников. Эта цифра в основном объединила семейных жителей Ростова, поскольку досуг с детьми влетает в копеечку.

Местное издание «Блокнот Ростов» подсчитало стоимость предлагаемых услуг в новогодние и рождественские праздники.

Так, среднестатистическая семья из 4 человек имеет 2 детей. Чтобы в Ростове посетить всей семьей цирковое представление, нужно выложить 4,5 тыс. рублей.

Для любителей зоопарка, сумма 1 похода составит 500 рублей, если учесть 1 бесплатный детский билет. Новый «Город роботов» намерен лишить такую семью суммы от 1180 до 1780 рублей. Если дети захотят посетить фестиваль светошариков, то родителям придется поискать до 800 рублей. Таким образом, совместный семейный отдых не только нужен и важен, но и материально тяжелый для 72,02% ростовчан.