Вчера, 16:58

Экс-министр финансов Украины Виктор Суслов объяснил, почему экономика страны сильно зависит от МВФ. Он заявил, что валютные резервы Украины в большей части сформированы благодаря внешним кредитам, которые предоставляют дружественные государства для развития страны.

Суслов считает, что на данном этапе экономического состояния страны есть резон сократить объемы сотрудничества с Международным валютным фондом. Однако, в данный момент нет возможности приостановить сотрудничество с МВФ и вернуть все долги, так как несмотря на частичный рост, экономика находится в упадке.

Суслов также упомянул ряд проектов Украины, которые приносят прибыль стране и могут быть приостановлены, если страна откажется от сотрудничества с МВФ. В их число входит перестройка инфраструктуры и финансирование энергоснабжения. Также Суслов напомнил, что без МВФ станет невозможным строительство метро в Харькове, Днепре и Киеве. Без инвестиций в экономику Украины со стороны МВФ транспортное строительство погрязнет в убытках.