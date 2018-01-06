Эксперты дали прогноз по банковскому сектору в 2018 году

Сегодня, 12:10

Эксперты рейтинговых агентств, проанализировав прошлогодние итоги в работе российского банковского сектора, дали предварительный прогноз на 2018 год. По мнению аналитиков, в этом году стоит ожидать роста активности в кредитовании физических лиц.

Рост доходов населения по-прежнему находится в состоянии стагнации, однако и снижения не предвидится. Поэтому российские банки смогут увеличить количество необеспеченных кредитов. Также ожидается незначительное снижение рублевых кредитных ставок, при условии, что инфляция сохранится на прогнозируемом уровне, который не превысит пяти процентов. В этом случае могут снизиться и ставки по вкладам населения.

Такая тенденция, по мнению аналитиков, логически приведет к некоторому снижению рентабельности финансово-кредитных организаций. Конкуренция банков за средства граждан значительно усилится. Согласно прогнозам, усилится спрос на ипотечные займы, а также автомобильные и потребительские кредиты. В этом году российский банковский сектор значительно укрепит свои позиции.