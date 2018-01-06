Мадуро заявил о выпуске 100 млн венесуэльской криптовалюты

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Глава Венесуэлы Николас Мадуро нашел новый способ преодолеть экономический и финансовый кризис, который переживает страна. Президент заявил о начале выпуска национальной криптовалюты El Petro в размере 100 миллионов единиц.

По замыслу Мадуро, венесуэльские El Petro будут концептуально отличаться от уже существующих видов криптовалюты тем, что их стоимость обеспечат запасы нефти Венесуэлы. Название национальной криптовалюты и переводится, как «нефть». Стоимость одного El Petro приравнена к стоимости одного барреля венесуэльского «черного золота». Президент намерен на следующей неделе встретиться с потенциальными майнерами.

В последние годы из-за политики, проводимой Мадуро, США и их союзники сделали все, чтобы Венесуэла не могла быть полноценным игроком на международном нефтяном рынке. В стране стремительно развивается экономический и финансовый кризис, который привел к социальной напряженности. Международный валютный фонд прогнозирует в этом году рост цен на товары в Венесуэле 2 349%.