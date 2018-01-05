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В Румынии начнут добывать криптовалюту из ветра

Вчера, 18:33

Румыния создаст майниговую ферму на энергии ветра. Об этом сообщает Coinfox.

Канадская фирма Transeastern Power Trust купила на территории Румынии ветроэлектростанцию и намеревается соорудить в ней ферму для майнинга криптовалюты с применением "зеленой" электроэнергии. Для этого новые владельцы готовы сменить наименование на Blockchain Power Trust.
Румынская ветроэлектростанция ранее являлась собственностью местной нефтяной фирмы OMV Petrom, которая проинвестировала в нее около 90 млн евро. Силовой спектр ветрогенераторов составляет 45 МВт.
Североамериканские инвесторы собираются купить майниговое оборудование за 23 млн евро и при помощи энергии ветра добывать криптовалюту. Производительность техники будет составлять до 30 биткоинов в сутки. Для материального обеспечения канадская компания взяла кредиты, которые стремится погасить за счет IPO собственных ценных бумаг в сумме около 40 млн долларов США.


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