Суд на Кипре заморозил активы украинского бизнесмена Ахметова

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На Кипре суд Никосии заморозил активы бизнесмена Рината Ахметова, который является одним из самых богатых граждан Украины. Всего арестованы финансовые вложения и объекты недвижимости на сумму 820 миллионов долларов.

Президент Украины Петр Порошенко продолжает борьбу за собственную монополию в сфере украинского бизнеса. Через решения отечественных и зарубежных судов ему удалось добиться также ареста и замораживания счетов бывших владельцев уже национализированного «Приватбанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму в два с половиной миллиарда долларов. Добиться нужного решения по Ахметову удалось благодаря спору по приватизации холдинга бизнесмена компании «Укртелеком», которая является главным операторов фиксированной связи. Уроженец Донецка Ахметов раздражает нынешние украинские власти еще и тем, что постоянно оказывает существенную и регулярную гуманитарную помощь жителям Донбасса, проживающим, в так называемой, «серой зоне», между ДНР и Украиной.