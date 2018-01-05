В начале московских торгов стала снижаться стоимость рубля к евро и доллару

Сегодня, 12:42

Во время открытия торгов на Московской межбанковской валютной бирже цена российского рубля по отношению к евро и доллару США стала немного снижаться. Информация об этом стала известна исходя из полученных данных торгов.

По состоянию на 11:45 по московскому времени стоимость одного евро составляла 68 рублей и 87 копеек, а за один доллар США теперь нужно отдать 57 рублей и 12 копеек.

Однако стоит отметить, что перед этим незначительным понижением наблюдался рост курса. Вчера, 5 января, сообщалось, что во время торгов на Московской бирже курс рубля к лидирующим иностранным валютам снизился куда значительнее. Тогда впервые, начиная с октября 2017 года, курс рубля к доллару опустился ниже 57 рублей, на 29 копеек. Тогда он составил 56 рублей и 92 копейки. Что касается евро, оно со вчерашнего дня стало дорожать. Его стоимость хоть и выросла, но не значительно, всего лишь на две копейки.

Кроме этого, недавно эксперты в финансовой сфере заявляли, что российский рубль в начале 2018 году будет ждать сильное колебание.