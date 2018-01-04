Впервые с октября 2017 курс доллара опустился ниже 57 рублей

Вчера, 19:58

На 29 копеек впервые с октября прошедшего года снизился курс доллара на Московской бирже. Теперь за один доллар США нужно заплатить 56 рублей и 92 копейки. Об этом стало известно, исходя из данных прошедших торгов.

Итого, ниже 57 рублей курс доллара снизился в первый раз с 16 октября. Однако, как отмечается, курс евро по сравнению с 3 января поднялся на одну копейку. Теперь он составляет 68 рублей и 85 копеек.

Недавно стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставками в марте текущего года в рамках недавних лондонских торгов впервые с 13 мая 2015 года превысила отметку в 68 долларов США за один баррель.

Ранее стало известно о том, что исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе прокомментировала возобновление регулярных авиарейсов из Москвы в Каир.