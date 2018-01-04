S&P: Прогноз на рейтинги МТС и АФК «Система» стал «негативный»

Вчера, 19:32

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's поместило долгосрочные кредитные рейтинги АФК «Система» «В+» и МТС «BB» в список с «негативным» прогнозом, который на данный момент пребывает на предпросмотре.

Арбитражный суд Башкирии 26 декабря утвердил мировое соглашение "Роснефти", "Башнефти" и Минземимущества Башкирии с АФК "Система" и "Система-Инвест". Корпорация, выступающая ответчиком по делу о реорганизации башкирской нефтяной компании в 2014 году, выплатит "Башнефти" 100 млрд рублей.

Мировое соглашение также предусматривает постепенное снятие ареста с части активов АФК "Система", наложенного в качестве обеспечения по искам "Роснефти", в том числе с акций "Детского мира" и МТС.