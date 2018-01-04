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Путин подписал закон о выдаче онлайн-кредитов россиянам

Сегодня, 15:14

Российским банкам будет разрешено совершать удаленные кредитные и другие операции с физическими лицами, после введения единой идентификационной системы. Соответствующий закон, который вступит в силу с 29 июня, подписал президент России Владимир Путин.

Новый закон со всеми внесенными поправками предполагает операции между кредитно-финансовыми организациями и гражданами России при помощи электронной подписи. Что не исключает проверку физических лиц на их причастность к экстремистским организациям и структурам, использующим отмывание средств, полученных нелегальным путем.

Кроме того, к работе с клиентами в онлайн-режиме будут привлечены только те банки, которые имеют гарантированную страховку по любым видам вкладов. Центральный банк, в свою очередь, будет контролировать и регулировать максимальную сумму кредитов, выданных гражданам по договорам, скрепленным электронной подписью. Сам механизм получения кредитов в удаленном режиме будет разъяснен дополнительно.


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