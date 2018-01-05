Цены на золото поднялись до трёхмесячного максимума

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На первых торгах этого года цены на золото поднялись до максимума за последние три месяца. Специалисты предрекают ему дальнейшее подорожание.

В начале года тройская унция, в которую входит 31,1 грамма драгметалла, продавалась за 1 322 доллара. По мнению аналитиков, такой рост стал следствием слабого индекса доллара. Они не исключают, золото до конца года подорожает на международных рынках ещё на 100 долларов.

Прошедший год, в отличие от наступившего, отличался стабильностью стоимости жёлтого металла. Она прибавила к показателю 2016 года лишь 10 долларов. В этом году, как считают эксперты, в отдельных периодах цена на золото может временно подниматься даже до 1 450 долларов за тройскую унцию. В последний раз такой рост был зафиксирован весной 2013 года.

При этом наблюдается снижение спроса на физическое золото в таких регионах, как Северная Америка и, частично, Индия. В то же время, Юго-Восточная Азия демонстрирует рост потребления. В целом, оба этих потока приблизительно одинаковы по своему наполнению.

Специалисты полагают, стабильная цена золота в 2017 году поясняется его некоторым избыточным количеством. Дисбаланс составлял порядка 465 тонн. В наступившем году ожидают его уменьшения.