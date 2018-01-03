Англия получит $700 миллионов от свадьбы принца Гарри

Вчера, 22:07

Золотая казна Англии может пополниться на 700 миллионов долларов от состоявшейся свадьбы принца Гарри, которая намечена на май текущего года. Бракосочетание представителя королевской знати привлечет множество туристов.

Свадьба наследника английской королевской семьи может изрядно пополнить казну Англии. Предварительно сумма дохода может составлять 700 миллионов долларов. Бракосочетание принца Гарри назначено на май текущего года. Аналитики предполагают, что посмотреть на церемонию бракосочетания принца Гарри приедут многие туристы из разных стран. Именно от этого визита и будет зависеть пополнение казны английского государства.

Также доход обеспечит покупка многих аксессуаров, которые используются на вечеринке по поводу свадьбы, и других товаров, связанных с этим грандиозным событием в государстве. Церемония венчания наследника знати состоится в Виндзорском замке.