Альфа-банк перестанет обслуживать оборонные предприятия России

Вчера, 19:46

Альфа-банк отказался от обслуживания предприятий оборонной сферы. Главной причиной прекращения сервиса стали действующие западные санкции.

Глава финансово-кредитной организации Михаил Фридман в беседе с журналистами подчеркнул, что на работу Альфа-банка очень влияют западные санкции, поэтому на время банк может прекратить обслуживание оборонных российских предприятий. Это сможет не повлечь определенных проблем, связанных с влиянием санкций. Как только ситуация станет более стабильной, Альфа-банк сможет возобновить все деловые отношения с оборонным комплексом России.

Влияние антироссийских санкций повлекло закрытия отделений Альфа-банка в Нью-Йорке с 2015 года. Чтобы избежать таких радикальных решений, руководитель финансовой организации вынужден временно ограничить круг обслуживания клиентов. Чтобы в будущем сотрудничество вновь было открыто, не потребуется много времени и затрат. Вся сфера сервиса оборонных предприятий в России будет восстановлена, как только положение с влиянием санкций станет более оптимальным.