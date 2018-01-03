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Альфа-банк перестанет обслуживать оборонные предприятия России

Вчера, 19:46

Альфа-банк отказался от обслуживания предприятий оборонной сферы. Главной причиной прекращения сервиса стали действующие западные санкции.

 Глава финансово-кредитной организации Михаил Фридман в беседе с журналистами подчеркнул, что на работу Альфа-банка очень влияют западные санкции, поэтому на время банк может прекратить обслуживание оборонных российских предприятий. Это сможет не повлечь определенных проблем, связанных с влиянием санкций. Как только ситуация станет более стабильной, Альфа-банк сможет возобновить все деловые отношения с оборонным комплексом России.

Влияние антироссийских санкций повлекло закрытия отделений Альфа-банка в Нью-Йорке с 2015 года. Чтобы избежать таких радикальных решений, руководитель финансовой организации вынужден временно ограничить круг обслуживания клиентов. Чтобы в будущем сотрудничество вновь было открыто, не потребуется много времени и затрат. Вся сфера сервиса оборонных предприятий в России будет восстановлена, как только положение с влиянием санкций станет более оптимальным.


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