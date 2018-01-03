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В Ярославле составлен рейтинг вакансий с привлекательной зарплатой

Сегодня, 13:53

В Ярославле специалистами региональной службы занятости обнародован рейтинг вакансий с достаточно привлекательной зарплатой. Она начинается от 30 тыс. рублей.

 Всего в банке вакансий по региону сейчас 12 тысяч позиций. Самая высокая зарплата у медицинских представителей. Она, в зависимости от места трудоустройства, начинается от 50 тыс. рублей.

На второй позиции, по данным соцработников, зарплата, начинающаяся от 35 тысяч. Это касается ремонтников вагонов. При этом отсутствует требование о наличии опыта подобной работы.

На третьем и четвёртом местах вакансии инспекторов ГИБДД и специалистов по мониторингу сетевого оборудования. Трудоустроившиеся на них будут зарабатывать от 33 тыс. рублей.

Замыкают топ-5 фрезеровщики, которым станут платить от 30 тыс. рублей.


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