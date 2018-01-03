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В Крыму впервые за 4 года проверят Счетную палату

Сегодня, 13:44

Анатолий Заиченко, руководящий Счетной палатой Республики Крым, сообщил о намечающейся первой за 4 года проверке высшего органа внешнего государственного контроля. Ответственной за ревизию будет СП России.

По словам Заиченко, всем сотрудникам СП РК интересно нынешнее положение дел в местном высшем органе внешнего государственного контроля. Глава Счетной палаты Крыма назвал намечающуюся ревизию серьезнейшим экзаменом для всего полуострова, ведь последние 4 года подобных мероприятий в регионе не было. Независимо от результатов проверки, Заиченко пообещал сделать определенные выводы по работе СП РК.

Также Счетные палаты Республики Крым и России проведут совместный анализ израсходования бюджетных средств РФ на территории полуострова в завершившемся году.


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