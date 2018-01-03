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Биткоин стремительно растет после падения в Новый год

Сегодня, 13:18

Биткоин активно растет после падения в Новый год и перешагнул отметку в 15 тысяч долларов. Об этом сообщает известный портал CoinMarketCap.

Новый 2018 год биткоин начал с падения курса до суммы в 13,5 тысячи долларов, что было зафиксировано 2 января в 10:20 по местному времени. К 11:20 третьего января самая популярная криптовалюта буквально за сутки повысилась на 13,37% и достигла показателя в 15,41 тысячи долларов. Также динамика роста коснулась и других криптовалют: Ripple стоит 2,68 доллара (вырос на 15,6% за сутки), Bitcoin Cash 2 846 долларов (на 15,35%), Cardano 0,97 доллара (на 33,3%).

Сегодня, 3 января, Московская биржа открыла первые торги в 2018 году, которые продлятся до пятого января включительно. После ожидается новогодний перерыв с 6 по 8 января. Курс валют, установленный Центробанком, держится на прежнем уровне с 30 декабря.


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