На торгах в Лондоне все российские бумаги подорожали, кроме «Газпром нефти»

Вчера, 17:10

Первые торги года на Лондонской фондовой бирже принесли сенсациию, которую, впрочем, еще в ноябре предсказывали некоторые эксперты. По результатам торгов, подорожали бумаги всех предприятий России, за исключением «Газпром нефти».

К моменту закрытия Лондонской биржи было отмечено повышение котировок акций, а также депозитарных расписок всех российских добывающих предприятий. Лидером в этом сегменте стала «Роснефть», чьи бумаги стали весомее на 1,36%. Даже компания «Новатэк», о развитии которой скептически отзывались международные аналитики, смогла подняться на четверть, и теперь ее бумаги обойдутся в 124 доллара.

На этом фоне, предсказанная политическая составляющая новогодних торгов становится реальностью. «Газпром нефть» не смогла повысить ликвидность своих бумаг и осталась на 20 долларах 78 центах. Конечно же этим не могли не воспользоваться активные спекулянты и бумаги были востребованы. Кстати, российский бренд «Магнит» превысил бумаги «Газпром нефти» почти на девять долларов.