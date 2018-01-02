ВТБ 24 с 1 января 2018 года присоединен к ВТБ

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ВТБ 24 с 1 января 2018 года был присоединен к ВТБ. После объединения финансовая структура продолжит работать как единый механизм.

Розничный бизнес правление ВТБ переводит под свой бренд, такие изменения произойдут с 1 января 2018 года. Известно, что к ВТБ будет присоединен ВТБ 24. Такие изменения приведут к созданию единой универсальной финансовой структуры.

Такие изменения предусмотрены стратегией развития группы на 2017-2019 годы. Руководство финансового учреждения предполагает, что вышеуказанные меры позволят уже к 2019 году уменьшить административно-хозяйственные расходы банка на 15 миллиардов рублей.

Кроме этого сообщается, что глава ВТБ 24 Михаил Задорнов станет руководителем санируемого банка «Открытие». Также туда перейдет и несколько ведущих топ-менеджеров, которые займутся стабилизацией работы финансового учреждения.

Такие изменения, по заявлению главы Центрального банка России, приведут к улучшению ситуации в банковской сфере страны.