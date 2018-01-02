Курс юаня к доллару укрепился до четырёхмесячного максимума

Курс юаня по отношению к доллару укрепился до своего четырёхмесячного максимума. Такие данные сообщил китайский ЦБ.
2 января решением регулятора КНР среднее значение обменного курса было установлено на отметке 6,5078. В последний рабочий день ушедшего года его показатель был 6,5342.
Подобных курсовых значений юань не имел с 11 сентября прошлого года. Тогда китайский ЦБ установил его ниже отметки в 6,5 юаней за доллар (6,4997), которая считается психологической.
До этого её удавалось преодолеть только в мае 2016 года.