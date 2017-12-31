Минфин удалил все данные о зарплатах министров

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Минфин РФ удалил все данные со своего официального интернет-ресурса, на котором можно было узнать зарплату того или иного министра.

Известно, что не так давно Министерство финансов РФ опубликовало на своём официальном ресурсе данные о размерах заработных плат министров за период 2016 года. Согласно данным, в прошлом году наивысший уровень был у Антона Силуанова. Его ежемесячная зарплата составляла 1,73 миллиона рублей. На втором месте оказался министр экономразвития Максим Орешкин с ежемесячной заработной платой в 1,27 миллиона рублей. Тройку самых «богатых» министров закрывал Александр Новак, занимающий должность главного энергетика. При этом Минфин не предоставлял информации об официальных заработках главных силовиков России.

Сейчас все данные с официального портала удалены. Никаких объяснений такого решения в Минфине не предоставили.