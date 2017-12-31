В 2018 году для иностранцев в Крыму увеличат налог на доходы

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С 1 января 2018 года для иностранцев, работающих на территории Крымского полуострова, увеличат налог на доходы. Новый размер фиксированного авансового платежа установят в размере 3224,78 рубля.

Согласно действующему трудовому законодательству России, работающие на территории Крымской республики иностранцы обязаны ежемесячно платить государству фиксированный налог на доходы. Размер данного авансового платежа определяется показаниями коэффициента-дефлятора. С начала нового года размер налога на доходы для иностранцев в Крыму возрастет до 3224,78 рубля.

Намерение крымского правительства пришлось не по душе местным иностранцам. Возмущенные граждане вспомнили, как в 2015 году власти стремились снизить для них налог на работу, однако в настоящее время ситуация изменилась не в лучшую для мигрантов сторону.