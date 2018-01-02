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Эксперты прогнозируют падение биткоина до нуля

Сегодня, 07:00

Финансовые аналитики прогнозируют падение биткоина до нуля. Одним из таких является Джеймс Фоссет из банка Morgan Stanley.

По его словам, на данный момент вышеуказанной криптовалютой можно расплатиться на 500 крупнейших мировых торговых площадках. Общая сумма транзакций достигает 5,4 триллионов долларов. При этом, объёмы торговли криптовалютой на биржах не превышают 3 триллионов. По сообщению CoinDesk, после недавнего резкого падения, биткоин смог поднять на 9 процентных пунктов.

Другим аналитиком является Анна Доброва из «Альпари». Она и вовсе не исключает вероятности, что биткоин может полностью обесцениться. Причиной такому прогнозу является то, что криптовалюта не является каким-либо активом, или же «живыми деньгами».


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