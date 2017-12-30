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Telegraph: Банк Англии планирует запуск своей криптовалюты в 2018 году

Вчера, 22:55

Уже в 2018 году Банк Англии может начать выпуск своей криптовалюты, привязанной к фунту. Такие сведения публикует издание The Daily Telergaph 30 декабря.

По данным издания, ещё в 2015 году в феврале стартовала работа специального исследовательского отдела финансового регулятора с целью проанализировать возможность введения британского аналога биткоина. Представитель Банка Англии информирует, что именно в следующем году главы данного отдела должны дать отчёт по проделанной работе, исходя из которого и будет принято решение о внедрении собственной криптовалюты.

The Daily Telegraph уточняет, что Банк Англии испытывает давление, вызванное волатильностью биткоина и его популярностью у инвесторов. Это и может в итоге привести к внедрению собственной криптовалюты, меньшей волатильности, поскольку она получит подкрепление Нацбанка и привязку к фунту стерлингов.


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