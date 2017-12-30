Малоимущие семьи Вологды при рождении первенца получат почти 10 тыс. руб пособия

Вчера, 18:24

Малоимущие семьи, проживающие в Вологде, при рождении первого ребенка смогут с января получать почти 10 тысяч рублей материальной государственной помощи. Получать пособие смогут и семьи, усыновившие первенца, но при условии, что их доход является низким.

Капитал предназначен в том случае, если средний доход на одного человека в семье равен менее, чем 15 тысяч рублей. Сама выплата будет соответствовать детскому прожиточному минимуму в 9 664 рублей.

Государственная помощь будет выплачиваться до достижения ребенком возраста 1,5 года. Однако спустя год после первой выплаты нужно будет снова собрать все документы, необходимые для подтверждения дохода. Учитываться будут абсолютно все доходы, стипендии и другие выплаты, которые были получены в общей сумме семьей за 12 месяцев. Также известно, что финансово помогать начнут в день рождения ребенка. Но лучше написать заявление за полгода до этого. В ином случае, маткапитал будут выплачивать, исходя из срока обращения. Заявление на помощь от государства нужно подавать в Центр социальной защиты.

Помимо этого, молодым мамам, которые родили первенца до 23 лет, выплачивают однократную помощь суммой в 25 тысяч рублей.