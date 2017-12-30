Второй криптовалютой по капитализации стала Ripple

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Сегодня, 30 декабря, в 02:00 капитализация криптовалюты Ripple выросла больше 80-ти миллиардов долларов США. Это число позволило ей обогнать другую популярную криптовалюту под названием «эфир» (Ethereum), стоимость которой значительно выше.

Ripple была выпущена ещё в далёком 2013 году. Недавно ей удалось обогнать Ethereum. Это позволило ей стать второй по капитализации криптовалютой после легендарного биткоина.

Информация об этом стала известна исходя из опубликованных данных портала Coinmarketcap. Вчера, 29 декабря, Ripple удалось подняться до 76 миллиардов долларов (с 28 декабря её рост составил 33%). Затем, уже к 02:00 30 декабря сумма её капитализации поднялась до 83, 899 миллиардов долларов США.

Эта сумма является всего третью от суммы капитализации самой популярной криптовалюты мира - биткоина. Кроме этого, отмечается, что на 50% выросла и сама стоимость Ripple. На момент к 02:00 сегодняшнего дня за одну единицу криптовалюты давали 2,17 доллара. В данный момент она стоит 2,70 доллара.

Ethereum теперь в данном списке передвинулся на третью позицию. Его капитализация в наше время составила сумму в 72,3 миллиарда долларов.