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Bloomberg: Мозамбикский метикал стал самой выгодной валютой в 2017 году

Вчера, 22:27

Наиболее доходными валютами в 2017 году стали мозамбикский метикал, польский злотый и чешская крона. Об этом свидетельствует отчет информационного агентства Bloomberg.

Эксперты Bloomberg сообщили о рейтинге валют на протяжении всего 2017 года. Они рассказали, что самым рентабельным в уходящем году был мозамбикский метикал, который оказался на вершине рейтинга. Именно этой денежной единице удалось подняться до 21%. На второй позиции, а следом и на третьем месте находятся чешская крона и польский злотый, показав 18%.

Цифры взяты по отношению к доллару в 2017 году. К тому же есть и неутешительная информация, касающаяся валюты. Узбекский сум стал на 60% дешевле, чем отмечали в прошлом году. Но на пике славы остается неизменный биткоин, которому удалось побить все рекорды на бирже. Именно криптовалюта этого вида возросла в спросе на 1500% буквально за несколько месяцев.


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