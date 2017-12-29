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Чиновники Оренбургской области оказались среди самых богатых в России

Вчера, 18:20

Аналитики портала "МБХ медиа" провели исследование зарплат чиновников и трат на содержание госаппарата, основываясь на данных Министерства финансов России. По итогу анализа, слуги народа Оренбургской области оказались в топе самых богатых чиновников РФ.

По данным "МБХ медиа", зарплата среднестатистического чиновника примерно в полтора раза превышает заработок обычного гражданина России. Ежегодно уходит около триллиона рублей на поддержание чиновничьего аппарата на федеральном и региональном уровне.

Оренбургская область угодила в топ-5 регионов с самыми богатыми чиновниками, она значится на четвертом месте. Возглавляет список Тюменская область, далее идут Хабаровский край и Ленинградская область, а замыкает перечень Севастополь. Аналитики сравнивают среднюю зарплату оренбургского чиновника с заработком других оренбуржцев, превышение идёт почти в два раза: 53 тыс. рублей против 23,8 тыс. рублей, по данным Минфина за 2016 год.


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