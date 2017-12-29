В Новосибирске продают майнер для биткоинов за 200 000 рублей

Сегодня, 14:21

Житель Новосибирска выставил на продажу майнер для добычи биткоинов за 200 000 рублей. Пользователи прокомментировали объявление, заявив, что подобная техника уже никому не нужна, так как в последние недели биткоин начал стремительно падать в цене.

Автор поста в социальной сети "ВКонтакте" опубликовал снимок устройства Antminer Bitmain L3 504MH/s, которое позволит зарабатывать биткоины. Также был размещен скриншот затратности добычи криптовалюты с помощью данного майнера. Судя по фото, владелец устройства будет использовать для майнинга биткоина 800 Вт электроэнергии в час, а это достаточно дорого для рядового жителя Новосибирска.

Автор объявления утверждает, что владелец устройства сможет зарабатывать 800 долларов за один сеанс добычи криптовалюты. Объявление о продаже майнера за 200 000 рублей было размещено сегодня, однако пока на него никто не откликнулся.