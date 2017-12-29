В Великобритании мусорная компания начала принимать криптовалюту

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Британская компания по сбору и переработке отходов Business Waste LTD внедрила оплату своих услуг с помощью трех криптовалют. Это Bitcoin, Ethereum и Litecoin. Компания считается первой в стране, принимающей популярную валюту. Данный способ оплаты распространен на коммерческие контракты.

Представитель компании Марк Хол отметил, что данное решение вполне логично, если учитывать популяризацию криптовалюты даже среди обычного населения.

Стоит отметить, что биткоин буквально за один месяц пережил и падение и резкое повышение курса. Так, на начало месяца он торговался в цене 10 тысяч долларов, уже к середине декабря его стоимость повысилась на 50%, но на сегодняшний день в связи с падением валюта оценивается в 13-15 тысяч долларов.

Кстати, криптовалюту уже принимают российские предприятия. Среди них всемирно известный благотворительный фонд "Подари жизнь", а также несколько более мелких предпринимательских компаний в разных точках страны. Например, столичный ресторан Valenok и ростовский "Ростов-папа", кофейня главного офиса Сбербанка и тюменский магазин байкерского снаряжения.

В декабре были выдвинуты предложения создать собственную криптовалюту России, что позволит повысить рост платежей в электронном виде и безналичной оплаты.

С помощью портала Coinmap можно узнать общее количество предприятий, в которых можно оплатить услуги криптовалютой. На сегодня там известно приблизительно 11 тысяч организаций. Наибольшее их количество приходится в США, Японии и Латинской Америке, а также в Европе.