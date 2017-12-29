Владимир Путин подписал закон о продлении маткапитала еще на три года

Сегодня, 11:18

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который продлевает выплаты материнского капитала до 2021 года. Документ вступит в силу с 1 января 2018 года. Электронный вариант уже выложен на сайте правовой информации.

Ранее документ уже приняли в Госдуме и одобрили в Совфеде. По условиям документа, правом получать материальную помощь от государства могут пользоваться те семьи, в которых появился уже не первый ребенок. К тому же, данные средства можно тратить на покупки для семьи, погашение кредитов, оплату образовательных и медицинских услуг. Также такие особенности как накопление материнской пенсии, которую планируется потратить на ребенка, или же улучшение условий проживания семьи, остаются по-прежнему задействованы.

Известно, что на 2017 год было выделено 453 тысячи рублей на выплаты материнского капитала.