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Владимир Путин подписал закон о продлении маткапитала еще на три года

Сегодня, 11:18

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который продлевает выплаты материнского капитала до 2021 года. Документ вступит в силу с 1 января 2018 года. Электронный вариант уже выложен на сайте правовой информации.

Ранее документ уже приняли в Госдуме и одобрили в Совфеде. По условиям документа, правом получать материальную помощь от государства могут пользоваться те семьи, в которых появился уже не первый ребенок. К тому же, данные средства можно тратить на покупки для семьи, погашение кредитов, оплату образовательных и медицинских услуг. Также такие особенности как накопление материнской пенсии, которую планируется потратить на ребенка, или же улучшение условий проживания семьи, остаются по-прежнему задействованы.
Известно, что на 2017 год было выделено 453 тысячи рублей на выплаты материнского капитала.


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