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Бинбанк сообщил, что его среднемесячный оборот в сегменте микробизнеса за IV квартал превысил 500 млн. рублей

Сегодня, 10:48

В четвертом квартале этого года среднемесячный оборот Бинбанка по эквайрингу в сегменте микробизнеса сумел превзойти показатель в 500 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации. Любопытно, что годом ранее за тот же четвертый квартал показатель был куда ниже — он не превышал десяти миллионов рублей.
2017 г. ознаменовался реализацией проекта Бинбанка — «БИН-GO». Это объясняет зафиксированный в этом году многократный рост оборотов по приему карточных платежей в сегменте микробизнеса. Означенный проект предоставляет клиентской базе кредитной организации возможность оперативно подключить услугу эквайринга без посещения банка. Благодаря этому, за текущий год количество небольших точек с установленными POS-терминалами Бинбанка выросло до трех с половиной тысяч.

Согласно прогнозам экспертов Бинбанка, его совокупный эквайринговый оборот за четвертый квартал уходящего года должен превысить сорок миллиардов рублей. В то же время сообщается, что Бинбанк намерен в 2020 г. увеличить свою эквайринговую сеть по всей России до более чем ста тысяч устройств.

 


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