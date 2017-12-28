Международные резервы РФ выросли за неделю на 1,7 млрд долларов

Вчера, 17:54

Международные резервы, имеющиеся у РФ, за последнюю неделю выросли на 1,7 млрд долларов. В относительных показателях это составляет 0,4%.

По состоянию на 15 декабря, они составили 432 млрд долларов. Месяц назад этот показатель был 430,3 млрд. Сообщение об этом факте распространил Сбербанк.

Согласно предоставленной ЦБ информации, росту золотовалютных резервов РФ способствовала переоценка по операциям, проводившимся на счетах Минфина.

Международные резервы, которые также называются золотовалютными состоят из иностранных активов, относящихся к высоколиквидным, и запасов монетарного золота, хранящегося в РФ. Распоряжаются ими правительство и ЦБ РФ.

Таким образом, международные резервы РФ продолжают демонстрировать тенденцию своего роста.

Своего максимального значения они достигли в августе 2008 года. Перед разразившимся кризисом они составляли 598 млрд долларов. Затем происходило их падение, начавшееся в декабре 2014 года после введения санкций.

Показатели того месяца были достигнуты в апреле этого года, когда их объём превысил отметку в 400 млрд долларов. Сейчас рост этого показателя продолжается постоянно, хотя он пока и не достигает исторического максимума.