Сегодня, 13:30

Венесуэла обеспечит свою криптовалюту огромным количеством нефти. Как сообщил возглавляющий эту страну Николас Мадуро, для этого будет выделено 5 млрд баррелей.

Такое сообщение президент Венесуэлы сделал во время своего телеэфира, состоявшегося 27 декабря.

Мадуро продемонстрировал уже подписанный им документ, которым формализуется закрепление исключительно для данных целей одного из месторождений, расположенном в нефтеносном поясе реки Ориноко.

Со слов президента, находятся там нефтяные запасы не менее 5 млрд баррелей, что подтверждено международным сертификатом, который выдала зарубежная консалтинговая компания. Именно они будут обеспечивать собственную венесуэльскую криптовалюту, названную El Petro.

За каждым El Petro, сказал Мадуро, будет стоять баррель нефти. Также он проинформировал, что будет собрана специальная команда из молодых специалистов по криптовалютам. Они начнут заниматься майнингом El Petro по всей Венесуэле.

Чтобы осуществлять дальнейшую поддержку своей криптовалюты, предполагается выделить на эти цели ещё и запасы золотоносного месторождения Арко Минеро, оно также расположено рядом с Ориноко.

С помощью собственной криптовалюты, Мадуро надеется преодолеть жесточайший кризис, разразившийся в социальной и экономической сферах. В этом году рост потребительских цен ожидается на уровне 652%.