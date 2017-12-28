В Минфине создание крипторубля назвали нецелесообразным

Сегодня, 13:01

Представитель министерства финансов Алексей Моисеев выступил с заявлением, в котором рассказал, что создание отечественного крипторубля является нецелесообразным.

В своём выступлении Моисеев признался, что не имеет представления, что такое крипторубли. Он рассказал, что если такая валюта будет разработана на федеральном уровне, то власти не смогут организовать её так, чтоб управление осуществлялось главным регулятором Центробанком. Вдобавок, государство не может гарантировать полной безопасности и надёжности транзакций, так как в мире криптовалют все денежные манипуляции происходят под предлогом полной анонимности, и все они взаимосвязаны.

В сентябре текущего года Моисеев уже давал комментарии по поводу современной и набирающей популярность денежной валюты. Он считает, что биткоины и другие единицы являются «ракушками» или «камешками», за которые граждане хотят приобретать ту или иную продукцию.